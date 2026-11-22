Стали известны подробности инцидента в муниципальном районе Хангаласский улус в Якутии, где местный житель открыл стрельбу по собственной семье. В результате происшествия погиб 15-летний подросток, а еще один ребенок и женщина получили тяжелые ранения, сообщает Telegram-канал Mash .

Трагедия произошла в селе Октемцы. Накануне вечером семья собралась за совместным ужином и строила планы по предстоящему ремонту жилья. После этого 49-летняя супруга М., известная в регионе как бизнес-коуч и духовный практик, легла спать. Она оставила 47-летнего мужа А. разговаривать с мальчиками.

Утром женщина проснулась от звуков выстрелов и увидела раненых детей. Как уточняется, мужчина, увлекавшийся охотой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он взял охотничье ружье 12-го калибра и дважды выстрелил в спящего 15-летнего пасынка Аяна — подросток умер на месте происшествия.

После этого мужчина ранил 14-летнего Арстына и попытался расправиться с женой. Затем свел счеты с жизнью.

Выживших мальчика и женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Отмечается, что в семье также есть старший 24-летний сын. По факту убийства и покушения на убийство двух лиц региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

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