Колледж московской промышленности и Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» договорились о совместной подготовке специалистов в области робототехники, а также с учетом задач предприятий обучать действующих сотрудников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина город ведет активное внедрение инновационных решений в промсектор.

«Столичные предприятия применяют технологии искусственного интеллекта, устанавливают автоматизированные линии и роботов. Соглашение ОЭЗ „Технополис Москва“ и Колледжа московской промышленности — еще один важный шаг в развитии этого направления. Стороны займутся подготовкой специалистов и обучением действующих сотрудников с учетом задач предприятий», — пояснил Максим Ликсутов.

Он добавил, что образовательные программы ориентированы на переналадку, техническое обслуживание, эксплуатацию и разработку роботизированных решений.

В качестве экспертов привлекаются ведущие специалисты-практики с предприятий ОЭЗ «Технополис Москва». Благодаря их опыту в процессе обучения учитываются реальные примеры интеграции и эксплуатации роботизированных систем. Студенты на базе Центра практической подготовки для машиностроения занимаются решением производственных задач. Они уже принимали участие в программировании и наладке высокотехнологичного робота, способного перевозить полезный груз весом до 600 килограммов. К примеру, он доставляет в Центр коллективного пользования ОЭЗ «Технополис Москва» заготовки и изделия, которые студенты создают на практике: фланцы, корпуса, валы и втулки из алюминиевых сплавов, а также из нержавеющей и черной стали.

Соглашение предусматривает методическую, консультационную и экспертно-аналитическую поддержку инновационных проектов в сфере робототехники. Отдельный акцент будет сделан на научно-технической и производственной кооперации предприятий — это необходимо для повышения конкурентоспособности продукции. Партнерство также предполагает проведение экспертизы новых технологий и привлечение инвестиций в перспективные проекты.

По словам директора Колледжа московской промышленности Натальи Ереминой, студенты осваивают современное оборудование и перенимая опыт у практиков, участвуя в изготовлении реальных деталей. Они видят, как их работа становится частью производственного процесса.

«Ребята учатся соблюдать требования к точности, качеству и срокам, взаимодействовать в команде и отвечать за результат. В этом и заключается практическая ценность партнерства для системы среднего профессионального образования: мы выстраиваем обучение в соответствии с актуальными требованиями промышленности и помогаем будущим специалистам уверенно чувствовать себя на рынке труда», — пояснила Наталья Еремина.

Развитием ОЭЗ «Технополис Москва» занимается столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. В 2026 году особая экономическая зона отмечает 20-летний юбилей с момента основания. За два десятилетия проект превратился из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. На сегодняшний день на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га размещено производство более 250 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как робототехника, ИТ, биомедицина, приборостроение и микроэлектроника.

Столица развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Городские решения позволяют компаниям получать льготы и создавать современные рабочие места. Это вносит вклад в развитие нацпроекта «Кадры», направленного на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.