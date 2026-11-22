В Макеевке мужчина поднял пятитысячную купюру и попал в больницу с отравлением

В Макеевке мужчина поднял с земли пятитысячную купюру и вскоре оказался в больнице с отравлением. Предположительно, на банкноте было неизвестное вещество, об этом сообщили в Минздраве Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Baza .

Предварительно известно, что мужчина заметил разбросанные деньги у остановки общественного транспорта и решил их подобрать. Вскоре после контакта с купюрой ему стало плохо, и его пришлось госпитализировать.

В настоящее время состояние пациента удалось стабилизировать. Что именно вызвало отравление, пока неизвестно. По одной из версий, на банкноте могло находиться опасное вещество.

После случившегося Минздрав республики призвал жителей не поднимать с земли деньги и другие подозрительные предметы.

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