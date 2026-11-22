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В ДНР более 279 тыс абонентов лишились света после атаки ВСУ по энергообъектам

Свыше 279 тысяч бытовых потребителей в Донецкой Народной Республике остались без электричества после ночного удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры региона. Противник провел массированную прицельную атаку сразу по нескольким энергообъектам, сообщает в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

овые разрушения наложились на последствия прежних повреждений. Атака вызвала масштабные сбои в энергоснабжении значительной части республики и осложнила функционирование коммунальных служб.

Во время обстрела в зоне поражения оказались и сотрудники энергетических компаний. Однако никто из специалистов не получил травм.

Частичные отключения света зафиксированы в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Енакиеве, Дебальцеве, Торезе и Снежном. Без подачи электроэнергии также остаются жители населенных пунктов Волновахского, Амвросиевского, Тельмановского, Ясиноватского и Володарского муниципальных округов.

Несмотря на сохраняющийся риск повторных обстрелов, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам на поврежденных участках сетей. Власти пообещали оперативно информировать население о ходе ликвидации последствий атаки.

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