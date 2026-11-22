Российская пенсионерка потеряла память и не может вспомнить, как попала во Вьетнам. Полиция обнаружила ее на западе Нячанга. Женщина представилась как Упорова Лидия Васильевна, сообщает Baza .

Установить, откуда она приехала и есть ли у нее близкие во Вьетнаме, пока не получилось. Из-за возраста и проблем со здоровьем пенсионерка почти не помнит ни о своей семье, ни о том, где живет сейчас.

В настоящее время Лидию Васильевну возят по окрестностям в расчете на то, что знакомые улицы или здания подскажут ей дорогу домой. Пока эти поездки результата не дали.

К поискам присоединилась местная полиция. Волонтеры тем временем добиваются, чтобы женщину хотя бы на время поместили в социальный центр.

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