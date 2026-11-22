В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности в связи с риском образования гололедно-изморозевых отложений. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам, соответствующее предупреждение вступит в силу в 21:00 22 ноября. Оно будет действовать на протяжении двух суток — до 21:00 24 ноября.

Синоптики уточняют, что в этот период на отдельных участках автомобильных дорог столичного региона ожидается гололедица.

Ранее сообщалось, что днем 22 ноября воздух в Москве и области прогреется до 0–2 градусов тепла при облачной с прояснениями погоде, юго-западном ветре со скоростью 5–10 метров в секунду и местами небольшом мокром снеге. Ночью же температура в столичном регионе опустится до -2 градусов. Ожидаются облачность, слабый снег, гололедица на отдельных участках дорог и южный ветер порывами 4–9 метров в секунду.

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