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Мокрый снег будет идти днем 22 ноября в Московском регионе

В воскресенье, 22 ноября, в дневные часы на территории Москвы и области температура воздуха составит от 0 до 2 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр России на своем сайте .

В течение дня в Московском регионе сохранится облачная с прояснениями погода. Локально пройдут незначительные осадки в виде мокрого снега.

Ветер будет юго-западный. Его скорость ожидается в пределах от 5 до 10 метров в секунду.

В ночное время столбики термометров опустятся до значений от -2 до 0 градусов. Небо затянет облаками, ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица.

Ветер сменит направление на южное. Его скорость снизится до 4-9 метров в секунду.

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