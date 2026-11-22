В Китае набирает популярность нишевый рынок искусственных драгоценных камней, изготовленных из шерсти или праха умерших питомцев, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на South China Morning Post.

Люди все чаще готовы платить за такие изделия. Готовый бриллиант в один карат стоит от $1,5 тысяч (от 122 тысяч рублей).

В этом сегменте уже есть и «люкс». Швейцарский бренд Algordanza берет за бриллианты из животных от $13 тысяч (около 1 млн рублей).

Ранее бриллиантовое кольцо пассажирки «Титаника» продали на аукционе за $145 тысяч.

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