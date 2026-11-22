Пожар повредил шесть туристических отелей на курорте в Занзибаре Происшествия сегодня в 05:18

На курорте Нунгви в Занзибаре вспыхнул пожар. Огонь распространился на шесть отелей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Здания оказались повреждены. Поднялся огромный столб дыма. В результате возгорание удалось потушить. Причина пожара пока неизвестна. Информации о погибших и пострадавших нет. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.