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Пентагон ограничил неформальные контакты между военными США и Канады

Военное министерство США выпустило служебную записку, предписывающую сотрудникам ограничить неформальное общение между американскими и канадскими военнослужащими, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По данным СМИ, директиву подготовили несколько месяцев назад, однако подписали и ввели в действие лишь недавно. Как отметил сенатор Майк Раундс, официальное военное взаимодействие сторон не изменится, но неформальные контакты будут ограничены.

Распоряжение отражает продолжающееся ухудшение отношений между союзниками, начавшееся после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее Пит Хегсет, глава Пентагона, отдал распоряжение об ограничении военного сотрудничества между США и Канадой.

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