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Онищенко назвал долю гриппа среди всех случаев ОРВИ в России

Доля вирусов гриппа в общей структуре заболеваемости ОРВИ в России невелика. Об заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

«Мониторинг за циркулирующими вирусами показывает, что они, прежде всего вирусы гриппа, занимают незначительное место в общей структуре заболеваемости острыми респираторными инфекциями», — отметил он.

Показатели заболеваемости варьируются в пределах среднемноголетних значений, а признаков резкого эпидемического подъема в ближайшем будущем нет.

Ранее Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом после завершения школьных каникул.

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