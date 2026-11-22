В момент похищения сына мужчина ехал из Тюмени, а об его исчезновении он узнал от жены по телефону. Когда отец добрался до Больших Брусян, территорию уже оцепили, а в поселке отключили свет.

По его словам, перед похищением злоумышленник стоял возле магазина вместе с мальчиком и его троюродным братом. Преступник схватил ребенка за шиворот и утащил в заброшенный дом. Второй мальчик побежал к матери и рассказал о случившемся.

Отец похищенного предложил одному из сотрудников на месте обменять себя на сына. Тот, по словам мужчины, ответил, что уже предлагал похитителю такой вариант, но договориться не удалось.

На данный момент ребенок находится в больнице, у него сильный стресс.

Ранее мужчина похитил ребенка в селе Большие Брусяны. Он удерживал его в заброшенной постройке на улице Ленина. Силовики ликвидировали злоумышленника, который был в розыске. Его тело уже вынесли из дома.

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