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В Индии 18 человек погибли от поддельного алкоголя, более 1 000 госпитализированы

В штате Манипур в Индии от отравления поддельным алкоголем погибли 18 человек, еще более 1 000 попали в больницы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство ANI.

В напитках содержался метанол. Продукция продавалась в различных частях штата.

Местные власти предупредили жителей, что при тошноте или головокружении после употребления спиртного нужно немедленно обратиться к врачу.

Кроме того, жителей просят сохранять оставшиеся бутылки, чтобы помочь отследить смертельно опасные партии алкоголя.

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