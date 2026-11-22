В Калининградской области назвали фейком фото якобы взрыва в Балтийске
Появившаяся в Сети фотография с якобы произошедшим в Балтийске взрывом является фейком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.
Кадр был сделан в другом регионе.
«В Сети распространялся снимок с якобы случившимся взрывом в Балтийске. Фотография не имеет отношения к региону», — отметили представители правительства.
Ранее система «Беспилотная опасность» сработала в Калининградской области, среагировав на подозрительный объект со стороны Литвы.
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