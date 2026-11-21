В Подмосковье огнеборцы спасли 12 человек при пожаре в доме

В городе Щелково в пятиэтажном доме вспыхнул пожар. Огнеборцы спасли 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о возгорании в доме № 4 на улице Беляева поступил в 18:56. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят две квартиры на первом этаже.

Во время разведки выяснилось, что в квартире на третьем этаже оказалась заблокирована женщина с двумя детьми. Огнеборцы вскрыли дверь и вывели жильцов с помощью спасательных устройств по лестничным маршам.

Всего спасены 12 человек, в том числе четверо детей. Их осмотрели медики скорой помощи, пострадавших нет.

Пожар был локализован на площади 40 квадратных метров и полностью потушен. На месте работал 41 человек, а также 12 единиц техники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.