В Сочи молния ударила в жилой дом

В Сочи молния попала в жилой дом на Вишневой улице. По словам местных жителей, после мощного разряда в потолке образовалась пробоина, сообщает Baza .

Очевидцы рассказали, что вспышка озарила все вокруг красным светом, а дом пошатнулся. По предварительной информации, сила тока молнии составила более 50 килоампер.

При этом Сочи страдает от сильных ливней. Несколько улиц ушли под воду, подъезды жилых домов затоплены, а движение машин затруднено.

Кроме того, о подтоплениях сообщают и жители Адлера.

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