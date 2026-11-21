Объект со стороны Литвы: почему включалась сирена в Калининградской области

Система «Беспилотная опасность» сработала в Калининградской области, среагировав на подозрительный объект со стороны Литвы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Сирены прозвучали вечером в субботу в Неманском районе.

По словам губернатора, систему оповещения включили из-за «подозрительного предмета со стороны Литвы». Специалисты проверили его, угрозы Калининградской области нет.

Губернатор подчеркнул, что режим беспилотной опасности отменят в ближайшее время. Временные ограничения в аэропорту Храброво уже сняли, заявила Росавиация.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сирены также прозвучали и в самом Калининграде. Людей просили перейти в безопасные места.

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