Многодетной матери из Санкт-Петербурга грозит тюремный срок за слишком медленное погашение долга. Хотя она уже выплатила его, уголовное дело не прекратили, сообщает Baza .

Виктория совместно с дизайнером обновляла чужую квартиру. Партнерши заказали мебель из Европы, но из-за проблем с логистикой и таможней она шла с большими задержками. Заказчик не вытерпел и обратился в суд.

Так Виктория оказалась должна почти 3,9 млн рублей. В августе 2022 года приставы начали взыскание.

Чтобы выплатить долг, Виктории пришлось продать единственную машину. Однако следователи посчитали, что она это сделала специально, дабы ФССП не изъяла авто. Тем более что деньги от сделки девушка направила на погашение задолженности не сразу.

По словам Виктории, задержка возникла из-за того, что она продала машину в рассрочку, а последние платежи от покупателя поступили только в марте 2026 года. Именно тогда она и погасила долг.

Также следователи указали, что петербурженка не погашала задолженность из доходов от подработок репетитором и кондитером. При этом девушка не встала на учет в центре занятости, будто бы не стремилась к стабильному заработку.

Правоохранители посчитали это признаками злостного уклонения от выплат и возбудили уголовное дело. Несмотря на то, что долг был погашен, а исполнительное производство закрыто в июне 2026 года, дело не прекратили. Суд уже рассматривает его. Многодетная мать может попасть за решетку на два года.

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