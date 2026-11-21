В Калининграде вечером в субботу звучат сирены, людей просят перейти в безопасные места, сообщает Mash .

Также жителям пришла рассылка от операторов о том, что «мобильный интернет может быть временно ограничен в целях безопасности».

По данным Росавиации, ограничения ввели в аэропорту Храброво. Рейсы принимают и отправляют только по согласованию. В районе авиагавани ограничили использование воздушного пространства.

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