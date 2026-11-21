Депутат-зумер из Ленинградской области высмеял подарок, который вручил ему глава Всеволожского района на день рождения. Он решил разыграть его среди подписчиков, сообщает Baza .

Парламентарий недавно праздновал 26-летие. По такому случаю глава Всеволожского района вручил ему кожаный органайзер. Однако подарок депутату не понравился.

Он показал распаковку презента на видео, назвав его «е***** древесным куском». Депутат решил разыграть подарок среди подписчиков.

«Глава района, е***** ты мастер Угвей. Короче, народ, 50 реакций под этим кружком, и я разыграю вот такой вот е***** кусок древесной коры», — сказал депутат в ролике с распаковкой.

Позднее в разговоре с журналистами парламентарий заявил, что подарком все же остался доволен, а розыгрыш — всего лишь «проявление любви к аудитории его канала».

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