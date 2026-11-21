Житель Санкт-Петербурга вызвал полицию из-за постиранного спортивного костюма. Он перепутал его с трупом, сообщает «112» .

Житель Невского района заметил в окне соседнего дома человеческий силуэт, который показался ему странным. Он решил, что кто-то покончил с собой.

Мужчина тут же обратился в полицию. Когда правоохранители прибыли на место, дверь им никто не открыл.

Позднее встревоженный житель присмотрелся внимательнее к «трупу» и обнаружил, что это был всего лишь постиранный спортивный костюм.

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