Площадкой для вручения наград организаторы в этот раз избрали театр «Геликон-опера» — место, обладающее особой исторической атмосферой. В зале собрались журналисты, предприниматели и ведущие игроки горнолыжной отрасли. Поддержку премии оказывает Министерство экономического развития РФ, сообщает пресс-служба организаторов.

Почетным гостем церемонии стала Ирина Тикменова, заместитель председателя оргкомитета, член попечительского совета Международного научно-просветительского центра «Античное наследие России», заместитель генерального директора и исполнительный директор АО «НТЦ ЭЛИНС». Она вручила специальную номинацию, которая была учреждена Международным центром «Античное наследие России» совместно с организаторами национальной премии «Горы России» — «Ответственный курорт».

«Специальная номинация „Ответственный курорт“ впервые вручается за вклад курортов в сохранение материального культурного наследия России. Наследие — историческое и этнокультурное — может бесследно исчезнуть, раствориться во времени, если мы не будем бережно им распоряжаться и сохранять его для будущих поколений. Именно поэтому нашей специальной номинацией мы хотели привлечь внимание всех горнолыжных курортов к этой острой проблеме — проблеме, участие в решении которой способно открыть для вас новые грани и возможности развития круглогодичного отдыха, а значит, и повышения экономической эффективности бизнеса», — отметила Ирина Тикменова.

Курорт «Мамисон» в Северной Осетии, который получил награду в этом году, — уникальный пример того, как масштабная современная туристическая инфраструктура создается в неразрывной связи с историческим контекстом. Курорт задуман не просто как горнолыжная база, а как точка притяжения через культуру, творчество и историю. Сохранение наследия здесь стало основой концепции курорта, древние памятники интегрируются в современную инфраструктуру, превращая ущелье в живой музей под открытым небом.