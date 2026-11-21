Бизнес накопил долги на 9,21 млн долларов. В отчетности Artisan Farm Limited за 2024 год указан убыток в 920 тыс. долларов, а дефицит капитала — 8,92 млн долларов. На счетах фермы и сыроварни осталось только 89 тыс. долларов, штат уменьшили до девяти человек.

Из-за этого Батурина оформила на себя соседнюю винодельню Wingless Eagle Limited. Она ранее называлась Calleva Wine. В ноябре текущего года винодельня выпустила органическое игристое вино стоимостью около 79 долларов за бутылку. На балансе винодельни также находятся земля и капитал в 500 тыс. долларов.

Проблемы затронули и австрийский холдинг Батуриной Inteco Beteiligungs GmbH. Он начала работать в 2000 годы. Через холдинг предпринимательница управляла европейскими гостиничными и энергетическими активами. За два года его капитал снизился почти в 20 раз — с 25,4 млн евро в 2023 году до 1,3 млн по итогам 2025 года. Материальное имущество компании обнулилось, а две управляющие структуры в Вене ликвидируются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.