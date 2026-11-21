Ушел из жизни ювелир Паоло Булгари — один из ключевых людей в истории бренда Bulgari, который вывел его на мировой уровень. Ему было 89 лет, сообщает ТАСС .

Похороны пройдут 23 ноября в Риме. Семья Булгари, слова которой привела газета La Repubblica, прокомментировала смерть Паоло: «Ушел великий ювелир нашего времени».

Паоло был внуком Сотирио Булгари, основателя знаменитого ювелирного дома. Тот был греком-иммигрантом, который во второй половине XIX веке перебрался в Италию. В 1894 году мужчина открыл лавку серебра на улице Систина в Риме, а спустя 11 лет — тот самый исторический бутик на улице Кондотти.

Сотирио передал бизнес своим сыновьям, затем его унаследовал Паоло, который вывел семейную ювелирную марку в мир высокой моды. Предприниматель играл ключевую роль в формировании узнаваемого стиля Bulgari.

Расцвет бренда пришелся на 1960–1970-е годы, когда кинозвезды массово раскупали изделия Bulgari.

В 2011 году компанию продали французскому консорциуму LVMH. Но Bulgari по-прежнему тесно связана с Римом.

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