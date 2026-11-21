Человек погиб в дорожной аварии с КамАЗом в столице

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа произошло на северо-восточной хорде в Москве, сообщает РЕН ТВ .

Авария произошла в районе дома 40 по улице Уткина. Водитель за рулем Great Wall врезался в стоящий автомобиль КамАЗ. В момент ДТП в легковом автомобиле были два человека. Один погиб на месте, второго доставили в больницу.

На месте трагедии работают специалисты. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее водитель погиб в вылетевшем в кювет и перевернувшемся авто в Тыве.

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