Водитель погиб в вылетевшем в кювет и перевернувшемся авто в Тыве

На 976 км дороги Р-257«Енисей» в Тыве легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, погиб водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по республике.

ДТП произошло в 09:59 по местному времени.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ предварительно установили, что 24-летний водитель на Lada Priora не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Также в машине был пассажир с признаками алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают личности участников аварии, все причины и обстоятельства трагедии.

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