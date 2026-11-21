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Над Ленинградской областью перехватили еще 49 дронов

Утром в субботу над Ленинградской областью ликвидировано еще 49 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», — сказал глава области.

Ранее он заявил, что объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве региона.

Этой ночью над Ленинградской областью также сбили 44 дрона противника.

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