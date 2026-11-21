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Иран заявил об уничтожении беспилотника США над Ормузским проливом

По заявлению КСИР, это уже 58-й беспилотник MQ-9 армии США, перехваченный новой системой противовоздушной обороны.

Ранее МИД Ирана заявил о продолжении переговоров с США через другие страны, которые выступают посредниками — Катар и Пакистан.

Также Иран призвал США прямо заявить о готовности заключить мирную сделку.

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