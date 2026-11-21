Соединенные Штаты должны изменить свою позицию и четко обозначить намерение заключить мирное соглашение с Ираном, чтобы начать переговоры об открытии Ормузского пролива. Об этом в интервью газете Iran заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, сообщает ТАСС .

По его словам, Тегеран не получил от американской стороны никакого ответа. Арагчи отметил, что если Вашингтон настроен на сделку, то прежде всего должен изменить позицию. Так он прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты больше не нуждаются в соглашении с Ираном.

Министр также сказал, что Тегеран требует от Вашингтона прямо заявить о намерении заключить мир и принять ряд мер по укреплению доверия. При выполнении этих двух условий Иран готов обсуждать проект сделки и ее реализацию.

Также Арагчи подчеркнул, что для открытия Ормузского пролива нужно выполнить семь выдвинутых Ираном условий. Если у американской стороны есть предложения или замечания, то Иран готов их обсудить.

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