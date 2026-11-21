Пик заболеваемости гриппом в текущем эпидемическом сезоне 2026/27 годов, скорее всего, произойдет в январе. Об этом заявил академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, сообщает РИА Новости .

По его словам, точно предсказать нельзя, но научно обоснованное предположение заключается в том, что пиковая заболеваемость вирусами гриппа будет в январе.

«Это на 90% так», — отметил вирусолог.

Специалист пояснил, что зачастую пик приходится на конец декабря — январь, но иногда возможен сдвиг до двух месяцев, как в сезоне 2024/25, когда максимум заболеваемости был зафиксирован в марте.

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