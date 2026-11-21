Пит Хегсет, глава Пентагона, на прошлой неделе отдал распоряжение об ограничении военного сотрудничества между США и Канадой, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По информации источников СМИ, в Вашингтоне ожидают, что в Канаде это воспримут как пощечину.

Насколько именно будут ограничены контакты вооруженных сил двух стран, пока неизвестно. При этом решение не затронет обмен разведданными, а также взаимодействие в рамках НАТО и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Помощник военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что США «уделяют приоритетное внимание возможностям двустороннего сотрудничества, которое укрепляет оборону территорий обеих стран и общего для них полушария, одновременно содействуя способности Канады выполнять свои обязательства перед НАТО».

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