сегодня в 02:20

Ученый предупредил о риске извержения десятков вулканов в РФ

Извержения свыше 70 вулканов на Камчатке и Курильских островах могут произойти в любой момент. Об этом заявил младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог и сейсмолог Андрей Клянчин, сообщает РИА Новости .

По его словам, большинство потенциально активных вулканов России сосредоточено в Курило-Камчатском регионе, который входит в «Тихоокеанское огненное кольцо» — одну из самых сейсмически активных зон планеты.

«В Курило-Камчатском регионе насчитывается 68 действующих вулканов, что составляет около 15% от всех подобных вулканов этого кольца. Ежегодно извергаются три-пять вулканов в этом регионе», — отметил эксперт.

Клянчин добавил, что сильные землетрясения могут дополнительно вызывать извержения и обвалы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.