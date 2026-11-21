Президент Трамп призвал Nvidia дать Хуангу второй шанс
Президент США Дональд Трамп заявил, что Nvidia стоит дать второй шанс своему бывшему гендиректору Дженсену Хуангу, которому, по его мнению, следует принести извинения, сообщает ТАСС.
Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп назвал Хуанга одним из самых блестящих умов в мире и отметил, что был бы очень рад увидеть его возвращение на пост руководителя компании.
«Я очень хотел бы, чтобы Дженсен получил второй шанс. Мы — страна, где дают второй шанс, и я был бы очень рад снова его увидеть на этом посту», — отметил американский президент.
Трамп также рассказал, что обсуждал ситуацию с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. По его словам, китайский лидер назвал Хуанга «замечательным человеком».
Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.
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