Президент США Дональд Трамп заявил, что Nvidia стоит дать второй шанс своему бывшему гендиректору Дженсену Хуангу, которому, по его мнению, следует принести извинения, сообщает ТАСС .

Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп назвал Хуанга одним из самых блестящих умов в мире и отметил, что был бы очень рад увидеть его возвращение на пост руководителя компании.

«Я очень хотел бы, чтобы Дженсен получил второй шанс. Мы — страна, где дают второй шанс, и я был бы очень рад снова его увидеть на этом посту», — отметил американский президент.

Трамп также рассказал, что обсуждал ситуацию с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. По его словам, китайский лидер назвал Хуанга «замечательным человеком».

Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

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