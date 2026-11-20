Один человек погиб при пожаре в доме на юге Москвы Происшествия 20 ноября 2026 23:38

В жилом доме на юге Москвы вспыхнул пожар. В результате скончался один человек, сообщает РЕН ТВ.

Огонь возник в квартире на втором этаже дома. На данный момент его уже потушили. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Ранее в Индонезии поезд протащил по рельсам горящий минивэн. Водитель погиб, еще три человека пострадали. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.