Экс-глава Nvidia Дженсен Хуанг десятилетиями унижал и запугивал своих сотрудников. Об этом заявили бывшие и действующие работники компании, сообщает газета «Известия» со ссылкой на The New York Times.

По словам сотрудников, у Хуанга был «особый» стиль управления, завязанный на публичных унижениях, оскорблениях и угрозах. Он считал, что такой способ поможет лучше мотивировать людей.

Так, одному из своих подчиненных экс-глава Nvidia угрожал оторвать обе руки и забить ими его до смерти, другому — «сорвать макушку и помочиться на мозг». Еще одному топ-менеджеру Хуанг заявил, что его матери «следовало сделать аборт».

В 2005 году бывший руководитель кадровой службы обвинил бизнесмена в запугивании персонала. Компании пришлось заключить с ним конфиденциальное соглашение на сумму более 1 млн долларов. Представитель Хуанга отверг эти обвинения.

Ранее совет директоров Nvidia объявил о том, что 63-летний Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора (CEO) и члена совета директоров на фоне скандала с любовницами, одну из которых подозревают в шпионаже. 1 декабря ему предстоит отвечать перед Конгрессом США по подозрению в нарушении нацбезопасности страны и предоставлении доступа Китаю к передовым чипам.

Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.