Россияне написали множество комментариев под постом американского рэпера Snoop Dogg. Запись собрала более 37 тысяч лайков, сообщает SHOT .

Рэпер опубликовал в соцсети ИИ-изображение ног в черных ботинках с острыми носами, к которым спереди прикреплены миниатюрные пистолеты. К посту он добавил трек шоумена и экс-участника «Дома-2» Семена Фролова «Дутики».

Под публикацией сразу собрались русскоязычные комментаторы. Среди реакций: «Когда Snoop превзошел создателей GTA VI», «Снуп открыл портал для русских, как Стэтхем», «Дядь, ты лучший», «Ну вот и СнупДог наш».

Отметку «нравится» поставил и рэпер Navai.

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