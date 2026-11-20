Пентагон опубликовал новые рассекреченные материалы о неопознанных аномальных явлениях. В том числе были опубликованы видеоролики с НЛО, сообщает РИА Новости .

В одном кадре неизвестный объект пролетает мимо судна, похожего на танкер или авианосец. По данным Пентагона, видео было сделано в 2020 году на Ближнем Востоке.

Кадры с другими странными объектами были сделаны в это же регионе, но уже в январе 2026 года. На видео можно заметить несколько движущихся НЛО. Предположительно, они находятся под водой.

Власти США с весны начали рассекречивать архивы с данными о неопознанных летающих объектах по поручению президента Дональда Трампа. Уже обнародованы десятки материалов, фото и видео.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.