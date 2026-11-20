Грузчик в Пензе подозревается в сексуальном насилии над девочкой, сообщает «112» .

По предварительным данным, 60-летний мужчина завел школьницу в складском помещение магазина, где работал. Там он надругался над ней.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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