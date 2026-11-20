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Выпускники и педагоги школы в Талдоме узнали, как не поддаться на уловки мошенников

В школе № 3 помощник талдомского прокурора Дмитрий Мурашов провел встречу и рассказал о кибербезопасности в формате интерактивного разбора, сообщает пресс-служба ведомства.

«Знакомый интерфейс приложения или голос „родственника“ больше не гарантия безопасности», — предупредил Дмитрий Константинович.

Нужно помнить, что ФСБ и МВД не решают вопросы в мессенджерах, не просят продиктовать коды из СМС и данные карт.

На встрече обсудили и «быстрые заработки»: мошенники предлагают подросткам прогон украденных денег через свою карту за процент.

Также Дмитрий Мурашов рассказал о последствиях за поджоги и наблюдения за инфраструктурой. Все это имеет серьезные последствия и может грозить реальными уголовными сроками.