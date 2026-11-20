У россиянок из багажа пропадают украшения с бриллиантами в аэропорту Еревана

Российские туристки пожаловались на серию краж в аэропорту Еревана. У девушек выкрали украшения с бриллиантами прямо из чемодана, сообщает SHOT .

Жалобы на кражи поступают с конца лета. По словам пассажирок, они обнаруживали пропажу украшений после пересадок в Ереване. Чемоданы девушек были вскрыты и перерыты.

У одной из дам пропали украшения Tiffany с бриллиантами, у другой — золотые серьги, серебряная подвеска с жемчугом и позолоченная цепочка с аметистом. Еще одна пассажирка тоже обнаружила вскрытый багаж, но все драгоценности девушка держала при себе, потому злоумышленники не смогли поживиться.

Жительница Ростовской области заявила, что у нее пропал весь чемодан с одеждой, сувенирами и ценными вещами. Ей не возвращают его уже месяц.

Все пассажирки летели рейсами FlyOne Armenia, однако причастность сотрудников авиакомпании к исчезновению драгоценностей не подтверждена. По словам девушек, они обратились к перевозчику и в аэропорт, но пропавшие вещи еще не найдены.

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