Врач Ольга Шуппо назвала мифом представление о связи группы крови с устойчивостью к вирусным инфекциям. Для иммунитета важнее образ жизни и раннее выявление заболеваний, сообщает RT .

Основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо пояснила, что отдельные исследования выявляли статистические связи между группой крови и иммунологическими показателями. Однако они не означают, что группа крови определяет сопротивляемость инфекциям.

В некоторых работах у людей с IV группой крови чаще отмечали активную выработку интерферона — белка, участвующего в противовирусной защите. У носителей I группы такой ответ фиксировали примерно в 80% случаев, III — около 91%. Примерно у 40% людей со II группой способность вырабатывать интерферон была снижена. Шуппо связала миф с тем, что IV группа встречается реже других.

«На самом деле на иммунитет влияет множество факторов: генетика, состояние здоровья, образ жизни, питание, уровень стресса, наличие хронических заболеваний», — отметила она.

По словам врача, с учетом развития науки и медицины образ жизни и превентивный подход к выявлению заболеваний определяют иммунитет в гораздо большей степени, чем наследственность.

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