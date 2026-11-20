Осенью и зимой важно соблюдать постоянный режим сна и регулировать освещение, чтобы легче просыпаться в темноте, рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова, сообщает RT .

Черкасова посоветовала высыпать свою норму сна — для большинства людей это семь-восемь часов. По ее словам, в холодное время года особенно важно поддерживать постоянный распорядок.

«Сейчас наступает такой период, как „офисная полярная ночь“. То есть люди будут идти на работу и будет темно. И возвращаться с работы будет уже темно. В этом отрезке важно отрегулировать свой световой режим, имитируя, скажем так, условия большей освещенности», — отметила специалист.

Для облегчения пробуждения сомнолог предложила использовать светобудильник. Он имитирует рассвет в течение получаса до пробуждения и звукового сигнала. Это помогает проснуться, когда за окном и в помещении еще темно. Черкасова подчеркнула, что момент пробуждения задает ритм всему остальному дню.

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