Мошенники все чаще строят схемы на доверии и эмоциях, а не на технических уязвимостях. Особенно удобными мишенями становятся дети и пожилые люди, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, сообщает RT .

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антона Немкина, детей заманивают игровыми бонусами, редкими предметами и бесплатными серверами. Для этого преступники создают поддельные сайты и Telegram-боты. Они могут получить доступ к переписке, личным данным и аккаунтам родителей.

Захваченный аккаунт ребенка злоумышленники используют для просьб срочно перевести деньги или помочь решить проблему.

«В такой ситуации взрослый может потерять бдительность, поскольку уверен, что общается с близким человеком», — отметил депутат.

Пожилым людям мошенники звонят под предлогом замены домофона, перерасчета пенсии или оформления соцвыплаты. Затем убеждают, что их данные попали к преступникам, а деньги под угрозой. Несколько участников схемы могут представляться сотрудниками разных ведомств.

Немкин подчеркнул: общая черта таких схем — искусственная срочность. Он посоветовал завершать разговор при просьбах сообщить код, открыть ссылку, установить неизвестное приложение или срочно перевести деньги и самостоятельно проверять информацию.

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