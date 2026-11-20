Плавание помогает снять напряжение и восстановиться после нагрузки, но не заменяет лечение тревожности, рассказала психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова, сообщает RT .

По словам специалиста, погружение в воду снижает мышечный тонус и меняет характер дыхания. Тело получает поддержку и ощущение невесомости, а психика воспринимает это как сигнал безопасности и отдыха. Комфортная среда бассейна или морская вода усиливают такие ассоциации.

«В этом смысле плавание — прекрасный инструмент регуляции текущего состояния: способ снять накопившееся напряжение, переключиться, восстановиться после физической или интеллектуальной нагрузки, получить удовольствие», — отметила Полякова.

Однако стресс и тревожность имеют источник: конкретную ситуацию, внутренний конфликт, особенности мышления, иногда физиологию. При затяжном стрессе или уже сформировавшемся тревожном состоянии вода лишь временно влияет на эмоции и настроение, но не устраняет причину, предупредила психолог.

Полякова назвала плавание способом поддерживать эмоциональное состояние и предотвращать накопление напряжения, но не терапией стресса.

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