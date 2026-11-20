Балашихинское отделение «Единой России» заняло четвертое место в Московской области по итогам работы за 2026 год. Результаты объявили на XXXII конференции регионального отделения партии в Красногорске, в которой приняла участие делегация городского округа, сообщает пресс-служба партии.

На конференции, прошедшей в преддверии 25-летия партии, подвели итоги пятилетней работы и обсудили задачи на ближайшие годы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил результаты реализации Народной программы 2021 года, которая, по представленным данным, выполнена на 100%. За пять лет в Подмосковье построили 164 школы, 169 детских садов и более 100 объектов здравоохранения.

Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. За пять лет партия организовала более 12 тысяч адресных встреч, а на передовую направила 21 тысячу тонн гуманитарных грузов.

В рамках подведения итогов Балашихинское отделение заняло четвертое место в регионе. При оценке учитывались реализация партийных проектов, взаимодействие со сторонниками, сбор предложений и наказов жителей, а также информационная работа. Кроме того, фракция «Единой России» в Совете депутатов округа заняла третье место по результатам деятельности за пятилетний период.

«Четвертое место среди местных отделений Московской области — результат большой совместной работы. Благодарю депутатов, секретарей первичных отделений и активистов за участие в партийных проектах и работу с обращениями жителей. Наш главный ориентир — выполнение Народной программы и наказов горожан, чтобы каждое решение приносило реальные изменения в жизнь Балашихи», — отметил глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Лукичев.

По итогам конференции секретарем Московского областного отделения «Единой России» вновь избран Игорь Брынцалов.

В 2027 году Балашихинское отделение продолжит реализацию партийных проектов, поддержку инициатив жителей и выполнение наказов в рамках новой Народной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.