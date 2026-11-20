Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием и отметил его особый вклад в сохранение духовных традиций.

По словам губернатора, в Подмосковье особенно ценят его внимание к сохранению духовных традиций, укреплению семьи и воспитанию подрастающего поколения. Вместе с Русской Православной Церковью в регионе восстанавливают храмы, сохраняя историческое и культурное наследие, а также поддерживают благотворительные инициативы.

«Это большая и важная работа, которая помогает передавать детям то, что объединяет нас на протяжении многих поколений, — веру, милосердие, уважение к ближнему и любовь к Родине», — отметил Воробьев в мессенджере МАКС.

Губернатор добавил, что патриарх Кирилл всю свою жизнь посвятил служению Церкви и людям. Воробьев поблагодарил его за мудрость, духовную поддержку и неизменное внимание к гражданам.

Он также пожелал патриарху крепкого здоровья, душевных и телесных сил, помощи Божией во всех добрых делах.

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