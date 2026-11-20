Автохам и герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорь Новоселов целый месяц скрывался от полиции на Кубани, которая разыскивала его по делу о смертельном ДТП, сообщает Baza .

В ночь на 8 июля Новоселов сбил пешехода под Екатеринбургом. Водитель скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался в больнице.

Новоселова тогда нашли и задержали, после чего отпустили домой под подписку о невыезде. Мужчина воспользовался этим и вскоре сбежал в Краснодарский край, игнорируя все вызовы в суд.

Месяц назад скандального героя мема объявили в розыск. 20 ноября его нашли ва одном из кафе под Краснодаром. Мужчину вскоре этапируют на Урал, где поместят в СИЗО, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Новоселов ранее стал известен в Сети благодаря видеоролику с авторазборкой и фразе «Ты кому сигналишь, дядя?» После этого он не раз попадал в скандалы.

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