Криптовалюта впервые с июля рухнула ниже 60 тыс. долларов. За сутки на данном рынке принудительно закрыли позиции трейдеров почти на 719 млн долларов. Другие популярные криптовалюты, например, Ethereum, Solana и XRP, тоже терпят крах.

Все это происходит на фоне обвала мировых финансовых рынков. Только американские биржи потеряли более 1 трлн долларов капитализации всего за час, а основные биржевые индексы падали более чем на 2%.

Больше всего пострадали акции NVIDIA (-6,2%), AMD (-10,2%), Broadcom (-9%), а Tesla потеряла почти 4%. Из-за обвала бирж технологические компании США практически все окрасились в красный цвет на тепловой карте американского рынка. Индекс страха на Уолл-стрит подскочил до 30 пунктов.

Азиатские биржи тоже пострадали. Южнокорейский индекс Kospi упал на более чем 5%, японский Nikkei потерял почти 5%. Причиной распродажи называют опасения инвесторов из-за возможного пузыря в сфере ИИ и неопределенности вокруг процентных ставок в США. Между тем на фоне обвала золото тоже начало терять в цене.

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