Год назад у Лидии Георгиевны умер сын, из-за чего она впала в депрессию и держала траур. В Йошкар-Оле у пенсионерки есть своя квартира, но к ней получили доступ мошенники. Поняв, что женщина живет одна, они постоянно вскрывали двери и даже пытались напасть, чем сильно напугали владелицу жилья. Сейчас она боится жить там.

У женщины есть дочь в Санкт-Петербурге. Пенсионерка приехала к ней, думая остаться, но отношения не задались. В итоге Лидия Георгиевна оказалась на улице, так как наследница не захотела за ней ухаживать, а еще пыталась провернуть махинацию с переписью квартиры матери. Пенсионерка целый год скиталась по вокзалом, какое-то время жила в монастыре и даже в секте.

Неравнодушные люди выяснили, что последние два месяца Лидия Георгиевна спала на вокзале и предложили ей помощь, но 79-летняя женщина поначалу стеснялась ее принимать. Волонтеры сначала приносили ей еду и одежду, а затем нашли для нее временное жилье. Сейчас ей хотят найти подработку, так как пенсии не хватает на все траты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.