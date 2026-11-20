Дженнифер Лоуренс рассказала о пластике груди в прямом эфире
Американская актриса Дженнифер Лоуренс похвасталась новыми грудными имплантами в эфире шоу Watch What Happens Live, сообщает Super.ru.
36-летняя звезда «Голодных игр» появилась в студии вместе с коллегой по франшизе Джошем Хатчерсоном. В ходе шоу Лоуренс неожиданно призналась, что сделала пластику груди.
«Да, и у меня есть импланты. Они совсем новые», — сказала она.
Лоуренс решила продемонстрировать новую грудь. Звезда в прямом эфире немного приспустила шаль, чтоюбы открыть зону декольте.
Ведущий программы Энди Коэн попытался угадать размер груди звезды после операции, предположив, что речь идет о втором, но промахнулся. Тогда актриса призналась, что у нее «полноценный третий» — тот же размер, что был раньше.
Лоуренс также раскрыла имя пластического хирурга. Операцию ей провел доктор Стивен Тейтельбаум из Санта-Моники.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.