36-летняя звезда «Голодных игр» появилась в студии вместе с коллегой по франшизе Джошем Хатчерсоном. В ходе шоу Лоуренс неожиданно призналась, что сделала пластику груди.

«Да, и у меня есть импланты. Они совсем новые», — сказала она.

Лоуренс решила продемонстрировать новую грудь. Звезда в прямом эфире немного приспустила шаль, чтоюбы открыть зону декольте.

Ведущий программы Энди Коэн попытался угадать размер груди звезды после операции, предположив, что речь идет о втором, но промахнулся. Тогда актриса призналась, что у нее «полноценный третий» — тот же размер, что был раньше.

Лоуренс также раскрыла имя пластического хирурга. Операцию ей провел доктор Стивен Тейтельбаум из Санта-Моники.

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